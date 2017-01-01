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Порошенко в Житомире: Нацкорпус вышел на митинг

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Националисты с плакатами подошли к сцене, на которой выступал президент, требуя посадить в тюрьму виновных в хищениях в оборонном комплексе.

Участники Национального корпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления президента Петра Порошенко в понедельник, 11 марта. Трансляцию акции вел канал Нацкорпусу в Youtube.

Несколько представителей партии с плакатами подошли к сцене, с которой выступал Порошенко, требуя посадить в тюрьму виновных в хищениях в оборонном комплексе.

Националисты выкрикивали "Позор", "Мародеров за решетку", "Почему бежал из Черкасс?". До самой сцены подойти им не удалось из-за границы силовиков. 

Позже президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям. По словам ведущего, чтобы жители Житомира могли сделать с ним селфи.

Напомним, 9 марта в ходе охраны общественного порядка в центре города Черкассы, где произошли массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Петра Порошенко представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж главы государства и устроили драку с полицией.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 полицейских.

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Теги: митинг, протесты, протест, Порошенко, националисты, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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