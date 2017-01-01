Авария в Одессе: полгорода отключат от водоснабжения

Без воды останутся два из четырех районов города – Киевский и Малиновский, а также часть Овидиопольского района.

В Одессе из-за аварии на электросетях отключат от водоснабжения половину города. Об этом сообщается на сайте компании Инфоксводоканал вечером во вторник, 12 марта.

Так, сегодня в 23.00 отключат от водоснабжения два из четырех районов города – Киевский и Малиновский, а также часть Овидиопольского района Одесской области. В связи с проведением Южным РЭС аварийно-восстановительных работ на подстанции будет обесточена водонасосная станция Южная.

"По этой причине с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта будет прекращена подача воды жителям Киевского и Малиновского районов города, а также снижено давление воды в Приморском районе", – говорится в сообщении.

Кроме того, будет отсутствовать водоснабжение в части Овидиопольского района – жилых массивах Черноморка, Дружный и Радужный, пгт Таирова, поселках Мизикевича, Ульяновка, Червоный Хутор и Совиньон-1,2,3.

Напомним, во вторник в Одессе два микрорайона остались без электроэнергии из-за аварии. В РЭС заявили, что причиной стало замыкание, случившееся из-за попадания на линию электропередач неизвестного кабеля. Его туда якобы принесла ворона, чтобы укрепить свое гнездо.

Ранее значительная часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода на Люстдорфской дороге.

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