Во Львове стоматолог справила нужду в холле горсовета

Во Львовском горсовете, во время протестной акции стоматологов, одна из протестующих справила нужду в холле ратуши.

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором одна из львовских стоматологинь справляет нужду в фойе большого сессионного зала Львовского горсовета. Соответствующее видео 12 марта опубликовал сайт Без Табу.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта, когда часть работников бывших 3-й и 5-й коммунальных стоматологических поликлиник в знак протеста остались на ночь в большом сессионном зале Львовского горсовета. На опубликованном видно, как одна из медработниц выходит из сессионного зала в соседнее фойе с графином и производит туда малую нужду.

По данным издания, женщина на видео - заместитель главного врача 3-й стоматполиклиники Ирина Шишковская. Она является активной участницей всех протестов стоматологов.

Руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак сообщила ZAXID.NET, что уборные в ратуше не закрывают на ночь. Стоматологи в ночь на 7 марта имели свободный доступ к ним.

"Туалеты в городском совете никогда не закрываются, разве на небольшой технический перерыв, но точно не ночью. В ту ночь были доступны туалеты на первом и втором этажах", - сообщила Процак.

Как сообщалось, во Львове горсовет перенес заседание из-за протеста стоматологов. В частности, из-за акции протеста стоматологов коммунальных поликлиник, которые заняли сессионный зал с требованием выплаты задолженности по зарплате, перенесли запланированное на четверг, 7 марта, пленарное заседание сессии горсовета.