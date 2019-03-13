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Во Львове стоматолог справила нужду в холле горсовета

Комментариев: 5
Во Львовском горсовете, во время протестной акции стоматологов, одна из протестующих справила нужду в холле ратуши.

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором одна из львовских стоматологинь справляет нужду в фойе большого сессионного зала Львовского горсовета. Соответствующее видео 12 марта опубликовал сайт Без Табу.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта, когда часть работников бывших 3-й и 5-й коммунальных стоматологических поликлиник в знак протеста остались на ночь в большом сессионном зале Львовского горсовета. На опубликованном видно, как одна из медработниц выходит из сессионного зала в соседнее фойе с графином и производит туда малую нужду.

По данным издания, женщина на видео - заместитель главного врача 3-й стоматполиклиники Ирина Шишковская. Она является активной участницей всех протестов стоматологов.

Руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак сообщила ZAXID.NET, что уборные в ратуше не закрывают на ночь. Стоматологи в ночь на 7 марта имели свободный доступ к ним.

"Туалеты в городском совете никогда не закрываются, разве на небольшой технический перерыв, но точно не ночью. В ту ночь были доступны туалеты на первом и втором этажах", - сообщила Процак.

Как сообщалось, во Львове горсовет перенес заседание из-за протеста стоматологов. В частности, из-за акции протеста стоматологов коммунальных поликлиник, которые заняли сессионный зал с требованием выплаты задолженности по зарплате, перенесли запланированное на четверг, 7 марта, пленарное заседание сессии горсовета. 

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Теги: Львов, протесты, медики, видео, протест, горсовет, стоматология, стоматолог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Хулиганка*    13.03.2019, 09:34
Оценка:  0
Хулиганка*
Это Путин виноват...
fkrfyfan    13.03.2019, 09:28
Оценка:  +3
fkrfyfan
Так это же галицайки. Видно воспитание, не на пол на ссала.
Boxerogos    13.03.2019, 09:16
Оценка:  +2
Boxerogos
На той земле привселюдно ссать в графин и срать в бутылку-привычное занятие...
Vesna_Krasna2    13.03.2019, 09:13
Оценка:  +6
Vesna_Krasna2
Прежде всего она себя не уважает то что такое делает, львовяне очень культурные?
Л_о_л_а    13.03.2019, 09:02
Оценка:  +7
Л_о_л_а
тытульна нация она такая....
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