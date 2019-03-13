Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине могут официально разрешить использовать марихуану

Комментариев: 3
Петиция об использовании канабиса в медицинских целях собрала необходимое количество голосов.Теперь депутаты обязаны ее рассмотреть.
Петиция о легализации марихуаны собрала рекордное количество голосов
Петиция о легализации марихуаны собрала рекордное количество голосов
informator.ua

Читай также: Верховная Рада разблокировала трансплантацию органов в Украине

Петиция с требованием законодательно урегулировать для науки и медицины и защитить конституционные права граждан была размещена на сайте Верховной Рады Украины. Около полутора месяцев понадобилось, чтобы собрать необходимые 25 тысяч подписей.

Скриншот петиции на сайте itd.rada.gov.ua

Теперь Верховная Рада обязана в течении трех рабочих дней опубликовать решение о рассмотрении петиции.

Читай также: Парубий дважды выключал микрофон депутату за русский язык

Автор уверяет, что в наше время множество граждан лишены возможности эффективного лечения, среди них и онкобольные. Он указывает, что власти должны урегулировать доступ пациентов к препаратам с канабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, заболеваний иммунной системы, астмы, болезни Альцгеймера и др.

Инициатор петиции требует создать в Украине условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, а также регистрировать действенные лекарственные средства и протоколы лечения, которое предусматривает использование продуктов с канабисом.

“Требуем уменьшить страдания пациентов и защитить права граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению“, - пишет Геннадий Шабас, автор петиции.

Напомним, что недавно марихуану легализировали в Канаде. 

Поделись:
Теги: Украина, марихуана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    13.03.2019, 12:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Обратите внимание, что хотят разрешить не как техническую культуру, а как медпрепарат. Т.е. нам навязывают, чтобы мы использовали коноплю не по прямому назначению, как наши предки, а как наркотик.
Катилин    13.03.2019, 12:30
Оценка:  +3
Катилин
водка и сигареты менее опасны, согласен.
Катилин    13.03.2019, 12:32
Оценка:  +2
Катилин
А что курили казаки через трубки, когда ещё табака не знали, и радостно ржали всей толпой, когда письмо султану катали, тут ещё вопрос, что курили предки на самом деле.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь