В Украине могут официально разрешить использовать марихуану

Петиция об использовании канабиса в медицинских целях собрала необходимое количество голосов.Теперь депутаты обязаны ее рассмотреть.

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Петиция с требованием законодательно урегулировать для науки и медицины и защитить конституционные права граждан была размещена на сайте Верховной Рады Украины. Около полутора месяцев понадобилось, чтобы собрать необходимые 25 тысяч подписей.

Теперь Верховная Рада обязана в течении трех рабочих дней опубликовать решение о рассмотрении петиции.

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Автор уверяет, что в наше время множество граждан лишены возможности эффективного лечения, среди них и онкобольные. Он указывает, что власти должны урегулировать доступ пациентов к препаратам с канабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, заболеваний иммунной системы, астмы, болезни Альцгеймера и др.

Инициатор петиции требует создать в Украине условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, а также регистрировать действенные лекарственные средства и протоколы лечения, которое предусматривает использование продуктов с канабисом.

“Требуем уменьшить страдания пациентов и защитить права граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению“, - пишет Геннадий Шабас, автор петиции.

Напомним, что недавно марихуану легализировали в Канаде.