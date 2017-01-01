Украинских военных впервые ранили за время перемирия
В районе пунктов Авдеевка и Марьинка боевики дважды обстреляли украинских военных.
Спикер Минобороны Максим Праута заявил о первых раненых в зоне ООС за время перемирия, которое началось 8 марта.
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“По состоянию на 12:00 сегодня, 13 марта, напряженной остается обстановка на Донецком направлении, где от начала суток произошло 2 обстрелы“, - отметил Праута.
По словам спикера, первый обстрел начался в 7:20 вблизи Авдеевки и длился 55 минут из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также была зафиксирована стрельба в 11:00 в районе Марьянки.
В дневное время суток интенсивность обстрелов, как правило, снижается.
Напомним, на Донбассе два обстрела. В штабе ООС рассказали о ситуации на линии фронта за прошлые сутки.