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Украинских военных впервые ранили за время перемирия

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В районе пунктов Авдеевка и Марьинка боевики дважды обстреляли украинских военных.
В последний день перед перемирием были ранены пять военных
В последний день перед перемирием были ранены пять военных
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Спикер Минобороны Максим Праута заявил о первых раненых в зоне ООС за время перемирия, которое началось 8 марта. 

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“По состоянию на 12:00 сегодня, 13 марта, напряженной остается обстановка на Донецком направлении, где от начала суток произошло 2 обстрелы“, - отметил Праута.

По словам спикера, первый обстрел начался в 7:20 вблизи Авдеевки  и длился 55 минут из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
 
Ситуация на Востоке Украины
Ситуация на Востоке Украины
mil.gov.ua
 
Также была зафиксирована стрельба в 11:00 в районе Марьянки. 
 
В дневное время суток интенсивность обстрелов, как правило, снижается. 
 
Напомним, на Донбассе два обстрела. В штабе ООС рассказали о ситуации на линии фронта за прошлые сутки.
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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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