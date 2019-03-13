Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП
В Ровенской области пьяный таксист совершил ДТП и пытался скрыться. До происшествия нетрезвого водителя трижды останавливали полицейские.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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ДТП случилось в селе Грабов в 22:12. Нетрезвый таксист на BMW-520 не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с Volkswagen Golf.
Виновник ДТП пытался бежать, но это ему не удалось - авто проехало всего 150 метров.
Выяснилось, что 40-летний мужчина по внешним признакам находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался, – отметили полицейские
Также полицейские установили, что мужчину уже четыре раза патрульные задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения: первый раз – в прошлом году, еще три раза – в течение последних суток.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину.