У водителя при себе не оказалось прав. Их изъяли за нарушения еще в 2018 году .

Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП

Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП

В Ровенской области пьяный таксист совершил ДТП и пытался скрыться. До происшествия нетрезвого водителя трижды останавливали полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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ДТП случилось в селе Грабов в 22:12. Нетрезвый таксист на BMW-520 не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с Volkswagen Golf.

Виновник ДТП пытался бежать, но это ему не удалось - авто проехало всего 150 метров.

Выяснилось, что 40-летний мужчина по внешним признакам находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался, – отметили полицейские

Также полицейские установили, что мужчину уже четыре раза патрульные задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения: первый раз – в прошлом году, еще три раза – в течение последних суток.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину.