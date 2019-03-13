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Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП

Комментариев: 1
У водителя при себе не оказалось прав. Их изъяли за нарушения еще в 2018 году .
Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП
© Нацполиция Украины
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  • Пьяный таксист на встречной полосе врезался в Volkswagen Golf
Пьяного таксиста трижды останавливала полиция, на четвертый раз он совершил ДТП
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В Ровенской области пьяный таксист совершил ДТП и пытался скрыться. До происшествия нетрезвого водителя трижды останавливали полицейские. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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ДТП случилось в селе Грабов в 22:12. Нетрезвый таксист на BMW-520 не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с Volkswagen Golf.

Виновник ДТП пытался бежать, но это ему не удалось - авто проехало всего 150 метров. 

Выяснилось, что 40-летний мужчина по внешним признакам находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался, – отметили полицейские

Также полицейские установили, что мужчину уже четыре раза патрульные задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения: первый раз – в прошлом году, еще три раза – в течение последних суток.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину.

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Теги: ДТП, фото, авария, полиция, такси, Ровенская область, таксист
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Комментариев (1)
FPN    13.03.2019, 17:01
Оценка:  0
FPN
ЭТО ЛИЦО "ЧЕСТНОЙ" ПОЛИЦИИ!!!!
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