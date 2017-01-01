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В Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину

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По предварительной информации, Lancia была угнана ранее.
В Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину
© kiev.informator.ua
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В Киеве пьяный подросток угнал авто и протаранил патрульную машину
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В ночь на пятницу, 9 марта, на улице Антоновича в Киеве столкнулись Lancia и патрульный автомобиль Toyoya Prius. Об этом сообщает Информатор.

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"По предварительной информации, Lancia была угнана ранее. Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку, и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади.

Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения пострадал один патрульный. К счастью, его травмы незначительные. Водителя Lancia удалось задержать. На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний и он 2002 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Днепре автобус сбил велосипедистку.

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Теги: ДТП, ДТП с детьми, пьяное ДТП, ДТП с полицией
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