Велосипедисты требовали обустроить в городе инфраструктуру.

"Пусть переступят через нас": У Киеврады лежали десятки велосипедистов

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"Пусть переступят через нас": У Киеврады лежали десятки велосипедистов

В Киеве несколько десятков велосипедистов устроили акцию протеста у здания КГГА. Митинг связан с отсутствием в городе инфраструктуры для катания.

Об этом сообщает ассоциация велосипедистов в Facebook.

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Протестующие требуют объявить тендер на семь веломаршрутов и снизить максимальную скорость для автомобилистов до 50 км в час.

“На этой неделе, после 12 дневной борьбы за жизнь, умер Мужев Диас. Его прямо на велопереезде сбила машина, которая поворачивала с проспекта Бажана на улицу Ревуцкого. Прямой причиной этого являются действия чиновников КГГА - саботирование развития велосети города, перенаправление финансирования велопроектов на другие проекты, которые тянутся годами и заканчиваются ничем, криминальное поднятие скоростного режима на магистралях до 80 км/ч“, - заявляют организаторы акции.

Если они переступают через нас в своих делах, то пусть попробуют сделать это физически

Протестующие в знак протеста улеглись у входа в амдинистративное здание.

В знак своего протеста против действия столичных властей велосипедисты вместе с велосипедами улеглись возле входа в здание.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой два авто переехали велосипедиста. Авария произошла в населенном пункте Белолесье. Погиб 29-летний мужчина.