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"Пусть переступят через нас": У Киеврады лежали десятки велосипедистов

Комментариев: 10
Велосипедисты требовали обустроить в городе инфраструктуру.
"Пусть переступят через нас": У Киеврады лежали десятки велосипедистов
© facebook.com/KyivCyclistsAssociation
Фото 1/15
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
  • Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
"Пусть переступят через нас": У Киеврады лежали десятки велосипедистов
Велосипедисты устроили акцию протеста под Киеврадой
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В Киеве несколько десятков велосипедистов устроили акцию протеста у здания КГГА. Митинг связан с отсутствием в городе инфраструктуры для катания.

Об этом сообщает ассоциация велосипедистов в Facebook.

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Протестующие требуют объявить тендер на семь веломаршрутов и снизить максимальную скорость для автомобилистов до 50 км в час.

“На этой неделе, после 12 дневной борьбы за жизнь, умер Мужев Диас. Его прямо на велопереезде сбила машина, которая поворачивала с проспекта Бажана на улицу Ревуцкого. Прямой причиной этого являются действия чиновников КГГА - саботирование развития велосети города, перенаправление финансирования велопроектов на другие проекты, которые тянутся годами и заканчиваются ничем, криминальное поднятие скоростного режима на магистралях до 80 км/ч“, - заявляют организаторы акции.

Если они переступают через нас в своих делах, то пусть попробуют сделать это физически

Протестующие в знак протеста улеглись у входа в амдинистративное здание.

В знак своего протеста против действия столичных властей велосипедисты вместе с велосипедами улеглись возле входа в здание.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой два авто переехали велосипедиста. Авария произошла в населенном пункте Белолесье. Погиб 29-летний мужчина.       

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Теги: Киев, фото, инфраструктура, Велосипедисты, акции протеста, велосипедист, киеврада, велодорожки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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ЯR    14.03.2019, 15:39
Оценка:  +11
ЯR
Полностью поддерживаю. Киев красивейший туристический город, но акцент на дорогах почему-то исключительно на автомобилистов, как будь-то это промышленный регион, а не Столица во всех отношениях.
ЯR    14.03.2019, 15:43
Оценка:  +11
ЯR
На днях вышел сделать несколько хороших фотографий, но некоторый пришлось удалить из-за некрасивых разбитых пешеходных дорог. Киев в хороший солнечный день прекрасен для прогулок.
нафнаф    14.03.2019, 15:52
Оценка:  -12
нафнаф
слышь ты "фотограф" .Есть ОДНА но очень существенная причина по которой Киев не подходит для развития велосипедной херни.Рельеф месности на которой расположен Киев.
ЯR    14.03.2019, 16:00
Оценка:  +9
ЯR
Слышь своей маме за шиворот закладывать будешь, дегенерат упоротый
нафнаф    14.03.2019, 16:09
Оценка:  -10
нафнаф
Твоей мамке шлюшке заложу,а ты будешь дрочить и фоткать.Ок ? Договорились.
ЯR    14.03.2019, 16:12
Оценка:  +7
ЯR
Договариваться будешь с собачьим членом, быдло обосаное.
нафнаф    14.03.2019, 16:16
Оценка:  -6
нафнаф
Собайчий член так ты не против ? Нюанс только как тебя называть ? Ок,я понял тебя мой дырявый вылосипидаст
ЯR    14.03.2019, 16:20
Оценка:  +4
ЯR
Да иди уже нах, быдлятня примитивная. Я удивляюсь почему редакция не банит этого тролля, который тут годами окучивается с разных акков, это такая политика нарушать собственные правила ради лишних комментариев?
Помойка.
нафнаф    14.03.2019, 16:23
Оценка:  -2
нафнаф
Короче твоя мамка мне сказала спасибо,что я трахаю её лучше чем её сын фотограф вылосипидаст.
dimasvetik    14.03.2019, 15:46
Оценка:  -10
dimasvetik
Слушай любитель крутить педали! они бы лучше за замену асвальтного полотна стояли! там где делали и не делали ямочного ремонта.
оооо0    14.03.2019, 16:22
Оценка:  +1
оооо0
Ну так иди постой, нефиг быдлом тут прикидываться.
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