Ограбление ювелирки в Борисполе: Исчезли украшения на 5 млн гривен

В полиции рассказали подробности ограбления ювелирного магазина под Киевом.

По факту вчерашнего ограбления в Борисполе полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. По данным полиции Киевской области, злоумышленники украли украшения на 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читай также: В Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн

“Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривень. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что магазин находится под охраной частной фирмы и после срабатывания “тревожной кнопки“ на место происшествия сначала прибыли ее сотрудники. Только после этого вызвали полицию.

Пока поиски преступников положительных результатов не дали. Правоохранители продолжают розыск злоумышленников.

Как сообщалось, 14 марта в Борисполе Киевской области был ограблен ювелирный магазин на улице Киевский Шлях, 86. Преступники ворвались в помещение в масках и угрожали оружием.