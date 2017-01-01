НАПК вызвало к себе депутатов, судей и экс-директора "Укрспецэкспорта"

В основном вопросы будут касаться конфликта интересов и не вовремя поданных деклараций.

НАПК ждет для дачи объяснений семерых человек УНИАН

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НАПК вызвало семерых человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в НАПК 20 или 21 марта ждут нардепа Александра Вилкула, нардепа Вадима Кривохатько. 20 марта в НАПК также вызвали депутата Сумского горсовета Светлану Липову.

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По признакам невыполнения законных требований Национального агентства 18 марта в НАПК также вызывают с объяснениями вр.и.о. госсекретаря Минрегионразвития Игоря Корхова.

Также в связи с несвоевременноым представлением ежегодной декларации за 2017 год в НАПК вызвали судью Ровенского окружного админсуда Андрея Сало (его ждут 20 марта).

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Кроме того, по признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в агенство 19 марта вызвали Павла Барбула, экс-директора дочернего предприятия государственной компании “Укрспецэкспорт“.

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением в НАПК ждут 20 марта экс-судью Киевского апелляционного хозсуда Вячеслава Зеленина Вячеслава.

“Неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях“, - предупредили в НАПК.

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Напомним, ранее в НАПК рассказали, что мошенники названивают декларантам, притворяясь чиновниками.