Порошенко отправил в отставку главу Полтавской ОГА

По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

По словам президента, к Головко возникли аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро wikipedia.org

В субботу, 16 марта, президент Петр Порошенко объявил о подписании указа об отставке Валерия Головко - главы Полтавской областной государственной администрации.

Читай также: Военная прокуратура задержала на взятке майора ВСУ

По словам президента, “К нему [Головко] возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро. Чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если г-н Головко не будет занимать высокую государственную должность“, - отметил Порошенко.

По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

Ранее сообщалось, что НАПК вызвало к себе депутатов, судей и экс-директора “Укрспецэкспорта“.