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"Свинарчуков за решетку": Нацкорпус забросал полицию игрушечными свинками

Комментариев: 7
Сообщается, что полиция задержала около полутора десятка парней.
"Свинарчуков за решетку": Нацкорпус забросал полицию игрушечными свинками
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Во время визита президента Петра Порошенко местную полицию забросали мягкими игрушками в виде свинок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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"С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

По словам издания "Полтавщина" полиция задержала около полутора десятка парней.

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"Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку" с мягкими игрушками поросят", - подчеркивают в издании.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах.

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Теги: коррупция, Укроборонпром, Свинарчук
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Комментариев (7)
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Редкий    16.03.2019, 18:39
Оценка:  0
Редкий
Наивные,расходитесь.Главный Свинарчук носит имя Пётр и фамилию Порошенко.
Boxerogos    16.03.2019, 18:30
Оценка:  0
Boxerogos
Свинарчуки-подельники заспиртованного Поросёнка.И этот свинобиомусор не будет расследовать собственные злодеяния против Украины.Эту гнилошваль можно вырвать лишь всех целиком,отлучив от власти.Но просто так они власть и места у кормушки не отдадут.
M_а_р_k    16.03.2019, 18:34
Оценка:  -1
M_а_р_k
Йой. сколько экспрессии! Я понимаю - пригорает у вас здорово, второго срока Пороха Залесье не переживёт, а сделать ничего не можете. Но всё-таки держите себя в руках, проигрывать достойно - это тоже надо уметь.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    16.03.2019, 18:18
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Свинками бросаться нельзя это уголовно наказуемо.)))
M_а_р_k    16.03.2019, 18:03
Оценка:  -6
M_а_р_k
Малолетки ж игрушки сами купили. за деньги с завтраков. верно? Или заботливый дядя-кукловод купил им одинаковые курточки, предоставил автобусы, заплатил суточные, купил игрушки? А на что расчёт? Что люди не увидят всей этой топорной режессуры? Так люди ж не совсем идиоты.
Opppppz    16.03.2019, 18:14
Оценка:  +2
Opppppz
Судя по тебе - тупых идиотов хватает. Игрушка сколько стоит? Даже школьник может позволить себе купить такую. Ты лучше попробуй попади на встречу с президентом на его гастролях. И спроси почему местных туда не пускают и кто все те люди в зале, которые не задают неудобных вопросов.
M_а_р_k    16.03.2019, 18:21
Оценка:  -2
M_а_р_k
Да-да, и все школьники купили случайно одинаковые игрушки. И случайно одинаковые курточки. И случайно приехали на одном автобусе все вместе. И дядя им случайно выдал в конце дня случайно одинаковые деньги.
Ты не напрягайся так, судя по всенародной подержке этого цирка - все всё понимают.
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