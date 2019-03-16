"Свинарчуков за решетку": Нацкорпус забросал полицию игрушечными свинками

Сообщается, что полиция задержала около полутора десятка парней.

Во время визита президента Петра Порошенко местную полицию забросали мягкими игрушками в виде свинок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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"С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

По словам издания "Полтавщина" полиция задержала около полутора десятка парней.

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"Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку" с мягкими игрушками поросят", - подчеркивают в издании.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах.