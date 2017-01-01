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Под Черновцами загорелась свалка

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Пожар распространился на площадь в 1 гектар.
Пожар на мусорной свалке возник в селе Маршинцы
Пожар на мусорной свалке возник в селе Маршинцы
dsns.gov.ua

В селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области в воскресенье, 17 марта, вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение о возгорании спасатели получили в 16:20. Для ликвидации пожара был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №11 города Новоселица. Также для тушения огня привлекли 1 бульдозер и две единицы спецтехники КП Новоселицкая городская теплосеть.

Пожар распространился на площадь в 1 га. В 20:00 пожарным удалось его локализовать. Продолжается тушение очагов возгорания. Причины возникновения пожара определят компетентные службы.

Как сообщалось 10 марта, во Львовской области горел почти гектар свалки.

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Теги: Черновцы, пожар, свалка
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