Под Черновцами загорелась свалка
В селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области в воскресенье, 17 марта, вспыхнул пожар на мусорной свалке.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Сообщение о возгорании спасатели получили в 16:20. Для ликвидации пожара был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №11 города Новоселица. Также для тушения огня привлекли 1 бульдозер и две единицы спецтехники КП Новоселицкая городская теплосеть.
Пожар распространился на площадь в 1 га. В 20:00 пожарным удалось его локализовать. Продолжается тушение очагов возгорания. Причины возникновения пожара определят компетентные службы.
Как сообщалось 10 марта, во Львовской области горел почти гектар свалки.