В Одессе гражданина Финляндии выбросили из окна

Трагедия произошла после ссоры с друзьями хозяина жилья. У потерпевшего закрытые переломы пяток и таза.

У друзей хозяина квартиры и иностранца случилась ссора иллюстрационное фото

Конфликт произошел ночью во время пребывания в квартире. Во время словесной перепалки друзья хозяина жилья, применив силу, выбросили иностранца с балкона на втором этаже.

Об этом стало известно от пресс-службы полиции Одесской области.

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Потерпевшим оказался 38-летний гражданин Финляндии. Мужчину доставили в “Еврейскую“ больницу.

Работники правоохранительных органов установили круг подозреваемых, которые причастны к правонарушению. Их доставили в Портофранковское отделение полиции для проведения следственных действий.

Сотрудники полиции квалифицировали действия по статье 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Криминального кодекса Украины. Злоумышленники могут лишиться свободы сроком до трех лет.

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Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мужчина выбросил соседа с 8-го этажа. От полученных травм сосед скончался. Инцидент произошел из-за ссоры.