В МВД напомнили, что за селфи с бюллетенем можно получить три года тюрьмы

Советник министра внутренних дел Украины отметил, что фотографирование в кабинке может нарушить тайну голосования.

Селфи с бюллетенем в кабинке голосования является нарушением закона.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, пишет Интерфакс.

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По его словам, те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее чем за пять дней до дня голосования.

"Мы напоминаем избирателю, что в день голосования он не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчет на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может нести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления", - подчеркнул Варченко.

Обращаясь к гражданам Украины, он уточнил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

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Варченко отметил, что ст. 159 УК предусматривает, что избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. А должностное лицо, которое является субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Как сообщалось 6 марта, Верховный суд разрешил платную агитацию.