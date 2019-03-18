Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД напомнили, что за селфи с бюллетенем можно получить три года тюрьмы

Комментариев: 2
Советник министра внутренних дел Украины отметил, что фотографирование в кабинке может нарушить тайну голосования.
Украинцев призвали быть ответственным во время избирательной кампании
Украинцев призвали быть ответственным во время избирательной кампании
АР (архив)

Селфи с бюллетенем в кабинке голосования является нарушением закона.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, пишет Интерфакс.

Читай также: У людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР провели обыски в Запорожской области

По его словам, те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее чем за пять дней до дня голосования.

"Мы напоминаем избирателю, что в день голосования он не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчет на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может нести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления", - подчеркнул Варченко.

Обращаясь к гражданам Украины, он уточнил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

Читай также: СБУ назвала организатора "избирательной пирамиды"

Варченко отметил, что ст. 159 УК предусматривает, что избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. А должностное лицо, которое является субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Как сообщалось 6 марта, Верховный суд разрешил платную агитацию.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: выборы президента Украины 2019 новости, МВД Украины, голосование, бюллетени
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ditrich    18.03.2019, 15:35
Оценка:  0
Ditrich
Ну, конечно, селфи с бюллетенем-это уголовка) А печатать 60 миллионов экземпляров на первый тур (при приблизительном количестве населения 35 миллионов), на простой бумаге (еще бы на туалетке напечатали) и отсутствие ящиков с пломбами для перевозки бюллетеней - это НЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
doc1    18.03.2019, 15:42
Оценка:  +1
doc1
да, казламордый - все пропало! Украинци решили перебить рекорд вовки-*уйла и сделать не 146% как в Питере, а 300%!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь