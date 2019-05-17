Генеральная уборка: перед инаугурацией Зеленского ворота Рады моют из шланга
На территории Верховной Рады в пятницу, 17 мая, устроили генеральную уборку из-за инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится уже в понедельник, 20 мая.
Об этом сообщила журналистка Михайлина Скорик на своей странице в Facebook.
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Девушка опубликовала фото, на котором видно работников со швабрами.
“...лестницу Рады уже с шампунькой моют“, - написала журналистка.
Пользователи в комментариях сразу начали шутить, что мыть лестницу еще рановато, ведь кто-то может ее испачкать до понедельника.
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Также девушка опубликовала видео, на котором можно увидеть, как моют со шланга моют ворота Верховной Рады.
“Раду моют таки капитально“, - отметила Михайлина.
Ранее стало известно, как Зеленский проведет инаугурацию. Известно, что будет три этапа инаугурации. Первый - традиционный. Президент Зеленский присягнет на верность народу Украины перед парламентом и высокопоставленными гостями в стенах Верховной Рады. Второй этап - дипломатический и третий - рабочий. Сразу после инаугурации Зеленский отправится на Банковую работать.
и Кёрхером!
И давит грудь...
Ушёл от нас Народный фронт
В последний путь
Осиротело помянет
Уход страна.
Но мысль в виски кукушкой бьет:
Да ну их на...