Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генеральная уборка: перед инаугурацией Зеленского ворота Рады моют из шланга

Комментариев: 2
А ступеньки Верховной Рады решили помыть с шампунем.
Ворота Рады решили помыть перед инаугурацией
Ворота Рады решили помыть перед инаугурацией
скриншот из видео

На территории Верховной Рады в пятницу, 17 мая, устроили генеральную уборку из-за инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится уже в понедельник, 20 мая.

Об этом сообщила журналистка Михайлина Скорик на своей странице в Facebook.

Читай также: “Ролик на вертолетной площадке“: Кошкина поделилась деталями инаугурации Зе

Девушка опубликовала фото, на котором видно работников со швабрами.

“...лестницу Рады уже с шампунькой моют“, - написала журналистка. 

Ступеньки Рады моют с шампунем
Ступеньки Рады моют с шампунем
facebook.com/mikhailyna.skoryk

Пользователи в комментариях сразу начали шутить, что мыть лестницу еще рановато, ведь кто-то может ее испачкать до понедельника.

Пользователи шутят по поводу такой уборки
Пользователи шутят по поводу такой уборки
скриншот

Читай также: На инаугурации Зеленского будут присутствовать пять европейских президентов

Также девушка опубликовала видео, на котором можно увидеть, как моют со шланга моют ворота Верховной Рады. 

“Раду моют таки капитально“, - отметила Михайлина.

Ранее стало известно, как Зеленский проведет инаугурацию. Известно, что будет три этапа инаугурации. Первый - традиционный. Президент Зеленский присягнет на верность народу Украины перед парламентом и высокопоставленными гостями в стенах Верховной Рады. Второй этап - дипломатический и третий - рабочий. Сразу после инаугурации Зеленский отправится на Банковую работать.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Media-sapiens    17.05.2019, 22:38
Оценка:  +2
Media-sapiens
ДУСТОМ надо!
и Кёрхером!
Хулиганка*    17.05.2019, 22:03
Оценка:  0
Хулиганка*
И горький всхлип, и тяжкий стон ,
И давит грудь...
Ушёл от нас Народный фронт
В последний путь
Осиротело помянет
Уход страна.
Но мысль в виски кукушкой бьет:
Да ну их на...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь