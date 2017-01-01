В Одессе заключенный убил и расчленил инспектора СИЗО: Суд вынес приговор

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Суд приговорил арестованного мужчину, который убил и расчленил тело инспектора СИЗО, к пожизненному заключению. Подробности резонансного дела сообщаются в пресс-службе суда.

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“Малиновский районный суд г. Одесса вынес приговор, которым признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы“, - говорится в сообщении.

Обвиняемый вину не признал, однако доказательства свидетельствовали против него.

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“Дело рассматривалось коллегиально - в составе председательствующего судьи Старикова А.А., судьи-участника коллегии Кузьменко Н.Л. и трех присяжных. В настоящее время приговор не вступил в законную силу“, - добавили в суде.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье сын жестоко убил мать.