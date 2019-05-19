Порошенко уволил уполномоченного президента по правам ребенка

Президент освободил Николая Кулебу от должности в связи с окончанием своих полномочий.

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Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу. Об этом говорится в его указе №290/2019, датированном 19 апреля, пишет сайт президента.

Уточняется, что Кулеба Николай Николаевич уволен с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Напомним, последние дни указы об увольнениях чиновников и советников АП появляются один за другим. Последним Порошенко уволил замглавы СБУ Павла Демчину.