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Порошенко уволил уполномоченного президента по правам ребенка

Комментариев: 5
Президент освободил Николая Кулебу от должности в связи с окончанием своих полномочий.
Порошенко уволил Николая Кулебу
Порошенко уволил Николая Кулебу
EPA/UPG

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Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу. Об этом говорится в его указе №290/2019, датированном 19 апреля, пишет сайт президента.

Уточняется, что Кулеба Николай Николаевич уволен с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Напомним, последние дни указы об увольнениях чиновников и советников АП появляются один за другим. Последним Порошенко уволил замглавы СБУ Павла Демчину.

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Теги: Порошенко, Кулеба, увольнение, права ребенка, уполномоченный, указ
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Комментариев (5)
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Афганец    19.05.2019, 18:50
Оценка:  0
Афганец
До завтра пусть покомандует! Зеленый спросит за все!
ИИИИИИИИИИ    19.05.2019, 18:32
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
в воскресенье... никак не уймётся порошенок
Замечатель    19.05.2019, 17:40
Оценка:  +1
Замечатель
Кулеба самый нормальный был.
Мыкола    19.05.2019, 17:20
Оценка:  +7
Мыкола
Это мудило еще и завтра с утра будет указы подписывать! Вот уж любит власть !
Замечатель    19.05.2019, 17:41
Оценка:  +3
Замечатель
Он теперь и во сне будет букафки росписи выводить))
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