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"Повесьте фото детей и смотрите": Зеленский против своих портретов в кабинетах чиновников

Комментариев: 22
Владимир Зеленский заявил, что "президент – не икона и не идол".
Владимир Зеленский выступил против портретов президента в кабинетах чиновников
Владимир Зеленский выступил против портретов президента в кабинетах чиновников
president.gov.ua

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Новый президент Украины Владимир Зеленский сразу после вступления в должность выступил против своих портретов в кабинетах чиновников. Он заявил, что “президент – не икона“ и попросил в кабинетах повесить фото детей.

“Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза“, - сказал Зеленский в Верховной Раде.

Президент не икона, не идол, президент – это не портрет

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал весь Кабмин “взять листок и ручку“ и уволиться. Правительство должно уйти в отставку, чтобы освободить места для более достойных людей, считает президент.

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Теги: Зеленский, чиновники, портрет президента
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Комментариев (24)
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Замечатель    20.05.2019, 12:48
Оценка:  +1
Замечатель
Хорошее предложение.Не каждый сможет,глядя в глаза своим детям ,пакости народу творить.
Spiarmint    20.05.2019, 12:51
Оценка:  0
Spiarmint
Но воровать обязан будет кто ж детей бросит.?
Spiarmint    20.05.2019, 12:47
Оценка:  +1
Spiarmint
Должны быть фото посаженных чиновников.Как результат работы.А не раздавать награды как Порошенко.
Spiarmint    20.05.2019, 12:45
Оценка:  -2
Spiarmint
Во садист вешать детей.
Spiarmint    20.05.2019, 12:30
Оценка:  +1
Spiarmint
Укаждого должно быть фото повешанного чиновника.
Spiarmint    20.05.2019, 12:32
Оценка:  +1
Spiarmint
Шоб страшно было.
Spiarmint    20.05.2019, 12:29
Оценка:  0
Spiarmint
Дети ?Дети тоже голодные
Spiarmint    20.05.2019, 12:50
Оценка:  0
Spiarmint
Смотреть на голодные рыльца и воровать еще больше. Со слезами на глазах..
Spiarmint    20.05.2019, 12:27
Оценка:  -1
Spiarmint
Где посадки?
Бигсэм    20.05.2019, 12:27
Оценка:  +2
Бигсэм
Начал хорошо.
Spiarmint    20.05.2019, 12:36
Оценка:  -1
Spiarmint
Главное чтоб так не закончил.
Spiarmint    20.05.2019, 12:26
Оценка:  0
Spiarmint
Краще вiшаты не портреты а лиц на этих портретах.
ОлегП    20.05.2019, 11:59
Оценка:  -11
ОлегП
Підтримую. Дійсно, краще вішати фото дітей ніж шута.
Ruspidor    20.05.2019, 12:04
Оценка:  +5
Ruspidor
Не волнуйся, на твое фото желающих не нашлось бы...
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:07
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Детей вешать не надо. Пусть живут.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:52
Оценка:  -17
ВосставшийИзБана
А где взять фото детей Зеленского?
sv_sim    20.05.2019, 11:57
Оценка:  +10
sv_sim
Вот смешной ты человек, сам ведь понимаешь что Зе правильно все сказал, но у тебя не хватает смелости это признать, и продолжаешь дальше стебатся над его словами. Повесь перед собой портрет Пороха и продолжай молиться на него
Ruspidor    20.05.2019, 11:58
Оценка:  +7
Ruspidor
Это тупой совок, ему культ личности с детства вбивали, не трать нервы на динозавра, сам вымрет....
Ruspidor    20.05.2019, 11:57
Оценка:  +4
Ruspidor
Нераб ты наш, вот это у тебя гены подчинения, не зря Моисей таких как ты 40 лет по пустыне водил....
ОлегП    20.05.2019, 12:01
Оценка:  -1
ОлегП
Еврейские народние сказки???
Ruspidor    20.05.2019, 12:03
Оценка:  +3
Ruspidor
Да, они самые, но главное уловить суть - чтобы те, кто знали рабство не вошли в Землю Обетованную...
Петров    20.05.2019, 12:05
Оценка:  -1
Петров
Пропаганда???
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:06
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Моисей водил таких как Зеля. И вышли они из пустыни только после смерти Миосея. Если бы он не умер, кто знает, сколько бы они еще ходили.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:04
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ну что я вам могу ответить? Если человек лишен чувства юмора - значит было за что. Это раз, а второе - Да. Президент не икона. Но речь совсем не об этом. Дело не в президенте, а в раболепии. Но Зеля со своей еврейской хуцпой думает только о себе любимом. О себе и только.
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