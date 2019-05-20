"Повесьте фото детей и смотрите": Зеленский против своих портретов в кабинетах чиновников

Владимир Зеленский заявил, что "президент – не икона и не идол".

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Новый президент Украины Владимир Зеленский сразу после вступления в должность выступил против своих портретов в кабинетах чиновников. Он заявил, что “президент – не икона“ и попросил в кабинетах повесить фото детей.

“Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза“, - сказал Зеленский в Верховной Раде.

Президент не икона, не идол, президент – это не портрет

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал весь Кабмин “взять листок и ручку“ и уволиться. Правительство должно уйти в отставку, чтобы освободить места для более достойных людей, считает президент.