На официальном портале президента Украины опубликовали домашний адрес Зеленского
На официальном сайте Президента Украины разместили биографию Владимира Зеленском, вместе с ней опубликовали и адрес проживания главы государства.
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На сайте указано, что Владимир Зеленский проживает в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда, д. 6-б, корпус 1, квартира 31. Почтовый индекс - 04211.
Таким образом, разглашены личные данные Президента, что является недопустимым.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию за 2018 год. Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен, а жена получила 4,2 миллиона гривен. На украинских счетах семейства находится более 400 тыс. долларов и 1 миллиона гривен.
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Также сообщалось, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.