На официальном портале президента Украины опубликовали домашний адрес Зеленского

Указано, что Зеленский проживает на проспекте Героев Сталинграда в Киеве.

На официальном сайте Президента Украины разместили биографию Владимира Зеленском, вместе с ней опубликовали и адрес проживания главы государства.

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На сайте указано, что Владимир Зеленский проживает в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда, д. 6-б, корпус 1, квартира 31. Почтовый индекс - 04211.

Проживает Президент на проспекте Героев Сталинграда Скриншот

Таким образом, разглашены личные данные Президента, что является недопустимым.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою электронную декларацию за 2018 год. Заработал за 2018 год Зеленский 9,2 миллиона гривен, а жена получила 4,2 миллиона гривен. На украинских счетах семейства находится более 400 тыс. долларов и 1 миллиона гривен.

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Также сообщалось, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.