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Три депутата пришли на инаугурацию в черном и назвали себя "распущенными"

Комментариев: 7
Это были народные депутаты из Блока Петра Порошенко и Народного Фронта.
Все три депутата пришли в черных нарядах
Все три депутата пришли в черных нарядах
facebook.com/chervakova

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Народные депутаты Виктория Сюмар и Татьяна Черновол (НФ), а также Ольга Червакова (БПП) пришли на инаугурацию Президента Владимира Зеленского в черных траурных нарядах.

Соответствующее фото опубликовано на странице Ольги Черваковой в Facebook.

Фото нардеп прокомментировала так:

Чувствуем себя распущенными, - написала депутат

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Верховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.  

 

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Теги: народные депутаты, инаугурация, черный наряд, червакова, сюмар, черновол
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Комментариев (7)
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Замечатель    20.05.2019, 17:16
Оценка:  0
Замечатель
Три дуры.
trgvm1    20.05.2019, 16:22
Оценка:  +3
trgvm1
ебнутые
Ruspidor    20.05.2019, 16:16
Оценка:  +3
Ruspidor
Это были навсегда забытые нонеймы, которых мы больше никогда не увидим и о которых больше ничего не услышим....
Ruspidor    20.05.2019, 16:17
Оценка:  +5
Ruspidor
А почему опущенные всегда ощущают себя распущенными?
designandrey65    20.05.2019, 16:07
Оценка:  +8
designandrey65
Давайте девочки . на панель место занимать...
ParaBelumm    20.05.2019, 16:15
Оценка:  -6
ParaBelumm
твоя маман там уже все места застолбила
designandrey65    20.05.2019, 16:22
Оценка:  0
designandrey65
Возле твоей не далеко стоит.
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