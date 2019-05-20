Три депутата пришли на инаугурацию в черном и назвали себя "распущенными"
Это были народные депутаты из Блока Петра Порошенко и Народного Фронта.
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Народные депутаты Виктория Сюмар и Татьяна Черновол (НФ), а также Ольга Червакова (БПП) пришли на инаугурацию Президента Владимира Зеленского в черных траурных нарядах.
Соответствующее фото опубликовано на странице Ольги Черваковой в Facebook.
Фото нардеп прокомментировала так:
Чувствуем себя распущенными, - написала депутат
Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Верховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.