Отставка Гройсмана, роспуск Рады: будет ли в Украине политический кризис?

Первый день работы президента Владимира Зеленского запомнился заявлением о роспуске парламента и отставкой премьер-министра, которая влечет за собой отставку всего правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо во время инаугурационной речи заявил, что распускает парламент и предложил написать всем министрам заявления на увольнение.

В данный момент основания для роспуска Верховной Рады не понятны.

Что ждет Украину без парламента?

Роспуск Рады

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Во время инаугурации Владимир Зеленский призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и избирательный кодекс.

Также Зеленский сказал: “ ... я прошу освободить вас от должности председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора, Министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы“.

Оснований для роспуска парламента Зеленский не озвучил. Указа о роспуске также нет. Единственное о чем сообщил Президент - это о встрече представителей фракций 21 мая, где они обсудят вопрос о роспуске парламента.

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Известно, что у Зеленского считают, что основанием для роспуска является отсутствие в парламенте коалиции. Однако, у депутатов есть месяц на формирование новой коалиции.

В Конституции Украины указано о запрете распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.

Реакция на роспуск

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко не поддержала роспуск парламента, потому что это не конституционно.

В БПП уверяют, что они готовы к досрочным парламентским выборам, однако, по их мнению, роспуск Верховной Рады должен происходить согласно Конституции.

Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является не безусловным и должно происходить в полном соответствии в Конституцией, - отмечается в заявлении.

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Также на парламентские выборы пойдет недавно созданная партия Святослава Вакарчука “Голос“.

Партия “Народный фронт“ заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией, но они также примут участие в парламентских выборах.

Лидер “Батькивщини“ Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

Лидер фракции “Самопомич“ Олег Березюк отметила, что решение Зеленского о роспуске Рады - политико-правовое, и демократ не должен бояться выборов. Он добавил, что выборы могут состоятся 21 или 27 июля.

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Глава “Оппозиционного блока“ Александр Вилкул заявил, что его партия всегда готова к выборам, ведь у них “сильная программа, сильная команда“. При этом Вилкул добавил, что решение Зеленского было не юридическим, а политическим и “его принятие было очевидно еще пару недель назад”.

Заявление Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского объявил о том, что идет в отставку.

За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности. Хочу также сказать о том, что сегодня Украина в хорошем состоянии, есть валютные резервы более 20 миллиардов долларов, имеем на едином казначейском счете 57 миллиардов гривен, - сказал премьер.

Он рассказал о реформах, которые успел провести, о повышении минимальной зарплаты и других достижениях.

Я предложил президенту (Зеленскому) и парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, чтобы сделать Украину сильной. Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня, - отметил Гройсман.

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Известно, что отставку премьер-министра Украины рассматривает Верховная Рада и принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.