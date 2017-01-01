Депутату Ивано-Франковского облсовета сожгли авто

Атаманюк считает, что заказчик - директор департамента здравоохранения Николай Стовбан.

В Ивано-Франковске сожгли машину депутата Ивано-Франковского облсовета Олега Атаманюка. Олег Атаманюк рассказал, что "Suzuki grand vitara" была припаркована во дворе дома в Ивано-Франковске.

Об этом пишет "Блиц-инфо".

"Кто был исполнителем я не знаю. Впрочем, могу назвать фамилию заказчика. По моему мнению, это - директор департамента здравоохранения Николай Стовбан", - считает Атаманюк.

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По мнению депутата, это ему предупреждение за то, что на сессиях областного совета неоднократно поднимал вопрос о ненадлежащей работе департамента здравоохранения, нечестном распределении средств и коррупции. Следует отметить, Атаманюк и сам медик.

Сейчас Олег Атаманюк говорит, что написал заявление в правоохранительные органы. В том числе и по проверке работы департамента здравоохранения.

В полиции Прикарпатья информацию о сгоревшем авто подтвердили. По мнению правоохранителей, возможен поджог.

Надо отметить, что в пятницу во время сессии депутаты областного совета, в частности, и Атаманюк критиковали работу департамента здравоохранения. А также поднимали вопрос об увольнении Николая Стовбана с должности руководителя ДОУ.

Как сообщалось, в феврале под Киевом подожгли авто местного депутата от Свободы.