Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полторак назвал нового начальника Генштаба опытным генералом

Комментариев: 6
Завтра утром Хомчака представят Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины.
Полторак назвал нового начальника Генштаба опытным генералом
Полторак назвал нового начальника Генштаба опытным генералом
facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак является опытным офицером, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: “Мы реакцию увидели“: После бойкота Рады у Зеленского обещают план “B и C“

Полторак рассказал, что генерал Хомчак имеет достаточно опыта. Также министр обороны добавил, что завтра утром Хомчака представят Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины.

Напомним, вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский сначала уволил указом № 301/2019 Муженка Виктора Николаевича с должности начальника Генштаба. Затем указом №302/2019 Президент назначил Хомчака Руслана Борисовича на должность Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Читай также: У Зеленского рассказали, почему Богдан не попадает под люстрацию

Ранее сообщалось, что первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и сценарист “Квартала-95“ Сергей Шефир.Также гарант назначил первым заместителем главы АП исполнительного продюсера “Квартала-95“ Сергея Трофимова, а Юрий Костюк, который создавал сценарии для сериала “Слуга народа“ назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Поделись:
Теги: Полторак, оборона, Генштаб, генерал, офицер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
RickiTikiTavi    22.05.2019, 19:49
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Хомчак, командовал войсками под Иловайском, попал в котёл, договаривался об условиях выхода из котла с ополченцами. Ополченцы дали добро на выход из котла со стрелковым оружием, но Хомчак дал команду -."С боем, вперед!" Но журналист Шапошников снял видео как сам Хомчак без боя поехал в обход!
RickiTikiTavi    22.05.2019, 19:52
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Но с другой стороны, где взять украинского боевого генерала, что-бы тот ранее не попадал в котёл ополченцев? Таких нет...Маемо що маемо...
haarp    22.05.2019, 19:45
Оценка:  -5
haarp
это тот кто руководил войсками в печально известном Иловайском котле
zheka-yakob    22.05.2019, 19:40
Оценка:  -1
zheka-yakob
Это не тот, герой Иловайского котла?)))
МаксимУм    22.05.2019, 19:30
Оценка:  -3
МаксимУм
У порохоботов разрыв мозга...
w@rning!    22.05.2019, 19:58
Оценка:  -2
w@rning!
Даже Полторак решил провести порохососам х..ем по губам))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь