Полторак назвал нового начальника Генштаба опытным генералом

Завтра утром Хомчака представят Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак является опытным офицером, передает Интерфакс-Украина.

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Полторак рассказал, что генерал Хомчак имеет достаточно опыта. Также министр обороны добавил, что завтра утром Хомчака представят Генеральному штабу и Вооруженным силам Украины.

Напомним, вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский сначала уволил указом № 301/2019 Муженка Виктора Николаевича с должности начальника Генштаба. Затем указом №302/2019 Президент назначил Хомчака Руслана Борисовича на должность Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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Ранее сообщалось, что первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и сценарист “Квартала-95“ Сергей Шефир.Также гарант назначил первым заместителем главы АП исполнительного продюсера “Квартала-95“ Сергея Трофимова, а Юрий Костюк, который создавал сценарии для сериала “Слуга народа“ назначен заместителем главы Администрации президента Украины.