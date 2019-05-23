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Зеленский уволил и назначил обратно двух уполномоченных

Комментариев: 1
Президент оставил двух чиновников на своих старых должностях, обновив им запись в трудовой.
Зеленский оставил двух представителей президента на своих местах
Зеленский оставил двух представителей президента на своих местах
EPA/UPG

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Владимир Зеленский освободил и снова назначил на должности уполномоченных президента по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича и по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко, пишет УП.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента. Так, указом №318/2019 Свириденко был уволен, а указом №319/2019 его снова назначили на эту должность. Он работает с 2018 года.

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Относительно Сушкевича, то он был уволен с должности указом №320/2019, а затем вновь назначен указом №321/2019. Он занимает эту должность с декабря 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава предвыборного штаба Владимира Зеленского стал замглавы СБУ.

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Теги: Зеленский, представители, уполномоченные, должности, указы
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.05.2019, 13:41
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Ну вот вам и пресловутые новые лица
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