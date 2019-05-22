Глава штаба Зеленского стал замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о еще одном кадровом назначении.

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Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова заместителем главы СБУ. Об этом говорится в его указе на сайте президента.

Также Баканов становится начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности, уточняется в тексте документа.

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Во время выборов президента Иван Баканов был главой штаба Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внес в парламент свой первый законопроект - о госзакупках.