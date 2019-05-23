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Референдум - это не перекладывание ответственности на народ: Вакарчук обратился к Зеленскому

Комментариев: 1
Вакарчук намекнул президенту на отставку в случае проведения референдума.
Вакарчук прокомментировал возможный референдум с Россией
Вакарчук прокомментировал возможный референдум с Россией
Скриншот из видео

Лидер новоиспеченной партии “Голос“ Святослав Вакарчук намекнул, что Владимир Зеленский может пойти в отставку после референдума. 

Соответствующее видеообращение Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.

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Певец указал, что референдум - это способ народного волеизъявления, но никак не перекладывание ответственности на народ и лидеры так не поступают. Вакарчук подчеркнул, что лидеры предлагают народу референдум, когда уже есть четко сформированное решение и таким образом хотят, чтобы люди поддержали, или отклонили решение. 

В качестве примера Вакарчук назвал случай с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который после референдума о Brexit пошел в отставку.

Например, Дэвид Камерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров, - отметил Вакарчук.

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Напомним, глава Администрации Президента Андрей Богдан предложил провести референдум о диалоге с Россией.

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Теги: Вакарчук, референдум, отставка, Зеленский, лидер, ответственность, видео
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Комментариев (2)
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dinops    23.05.2019, 20:43
Оценка:  0
dinops
Почему...это и есть демократия
Тисс    23.05.2019, 20:42
Оценка:  +4
Тисс
Референдум это ВОЛЯ НАРОДА, а не перекладывание ответственности!
Пока картавый прикольно поёт, дураком он не выглядит, но когда лезет в политику...
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