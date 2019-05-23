Референдум - это не перекладывание ответственности на народ: Вакарчук обратился к Зеленскому

Вакарчук намекнул президенту на отставку в случае проведения референдума.

Лидер новоиспеченной партии “Голос“ Святослав Вакарчук намекнул, что Владимир Зеленский может пойти в отставку после референдума.

Соответствующее видеообращение Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.

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Певец указал, что референдум - это способ народного волеизъявления, но никак не перекладывание ответственности на народ и лидеры так не поступают. Вакарчук подчеркнул, что лидеры предлагают народу референдум, когда уже есть четко сформированное решение и таким образом хотят, чтобы люди поддержали, или отклонили решение.

В качестве примера Вакарчук назвал случай с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который после референдума о Brexit пошел в отставку.

Например, Дэвид Камерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров, - отметил Вакарчук.

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Напомним, глава Администрации Президента Андрей Богдан предложил провести референдум о диалоге с Россией.