В Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского

Злоумышленники сообщили о "минировании"целого ряда объектов.

Всех жителей домов и сотрудников "заминированных" объектов эвакуируют 1kr.ua

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В полицию Кривого Рога в четверг, 23 мая, неизвестный сообщил о минировании пяти больниц и десяти многоэтажек в Кривом Роге. Одной из них оказался дом родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщают “Украинские Новости“.

В частности, неизвестные сообщили о минировании жилых домов по адресам: улица Виталия Матусевича, 6 (дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная, 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

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Кроме того, было заявлено о взрывчатке в больницах по ул. Маршака, 7 (больница №7); ул. Женевская, 6Б (больница №9); ул. Вернадского, 141А (горбольница №10); ул. Владимира Великого, 33 (детская больница №4); ул. Днепровское шоссе, 41 (онкодиспансер).

Сейчас всех жителей домов, врачей и пациентов больниц эвакуируют, проводится проверка помещений. Любопытно, что объекты по тем же адресам уже “минировали“ на прошлой неделе, 15 мая.

Напомним, 23 мая на официальном сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 40 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах.