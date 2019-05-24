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В Украину не пустили российского писателя - "врага Путинского режима"

Комментариев: 4
Антонов-Овсеенко является автором книги "Три войны России с Украиной".
Антонов-Овсеенко друг Украины, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию
Антонов-Овсеенко друг Украины, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию
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23 мая в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который в своей стране активно выступает против президента Владимира Путина.

Как написал в Facebook Ян Валетов, писатель не смог пройти контроль в аэропорту Жуляны.

“Оказывается, ему запрещен въезд с 9.06.2018 года. Почему? ХЗ. Абсурд. Он враг Путинского режима, друг нашей страны, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию. Почему так сделали? Загадка. Но мне стыдно, что мы так относимся к тем, кто любит Украину и переживает за нее. Еще не знаю, чем закончилось“, - говорится в сообщении.

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В комментариях пользователи отмечают, что писателю запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым.

Также информация о россиянине есть в базе данных сайта “Миротворец“, Здесь говорится, что он нарушил границы Украины, когда посещал Крым в прошлом году.

Как сообщалось, 13 мая известный телеведущий Савик Шустер, который несколько дней назад вернулся в Украину, озвучил свое мнение о Зеленском, а также дал ему несколько советов.

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Теги: граница, писатель, россиянин, Путин
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Комментариев (4)
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farfalle    24.05.2019, 10:20
Оценка:  +1
farfalle
Закон есть закон, правда, рагули?)))
Коляка    24.05.2019, 10:17
Оценка:  +3
Коляка
да и куй с ним
farfalle    24.05.2019, 10:09
Оценка:  +2
farfalle
Каким надо быть конченым мудаком, чтобы сидеть и писать такие книги??
Валетов - просто дно, не о чем говорить даже.
designandrey65    24.05.2019, 10:05
Оценка:  0
designandrey65
Так по глупости всех друзей растеряем... надо пересматривать всю єту кашу.
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