Боевики не пропускают школьников для сдачи ВНО

Террористы не дают возможности выпускникам сдать ВНО для поступления в ВУЗ.

Школьники из ОРДЛО не могут сдать ВНО facebook.com/mvs.gov.ua

Боевики на неподконтрольной Украине территории не пропускают выпускников для сдачи внешнего независимого оценивания, по результатам которого школьники смогут поступить в ВУЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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По предварительной информации, для прохождения тестирования в подконтрольные Украине территории должны были прибыть 834 выпускника. Тестирование с математики смогли пройти всего 430 человек. Экзамен по украинскому языку должны сдавать 678 человек.

В Донецкой военно-гражданской администрации уже пообещали дополнительные сессии для школьников, которых не пропустили боевики. Наши же пограничники всегда готовы обеспечить комфортное, быстрое пересечение линии разграничения для всех украинцев, - пообещали в МВД.

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Напомним, в Украине стартовала основная сессия ВНО. Тестирование начнется в 11:00, абитуриентам можно брать с собой ручки и нельзя - технику.