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Боевики не пропускают школьников для сдачи ВНО

Комментариев: 4
Террористы не дают возможности выпускникам сдать ВНО для поступления в ВУЗ.
Школьники из ОРДЛО не могут сдать ВНО
Школьники из ОРДЛО не могут сдать ВНО
facebook.com/mvs.gov.ua

Боевики на неподконтрольной Украине территории не пропускают выпускников для сдачи внешнего независимого оценивания, по результатам которого школьники смогут поступить в ВУЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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По предварительной информации, для прохождения тестирования в подконтрольные Украине территории должны были прибыть 834 выпускника. Тестирование с математики смогли пройти всего 430 человек. Экзамен по украинскому языку должны сдавать 678 человек.

В Донецкой военно-гражданской администрации уже пообещали дополнительные сессии для школьников, которых не пропустили боевики. Наши же пограничники всегда готовы обеспечить комфортное, быстрое пересечение линии разграничения для всех украинцев, - пообещали в МВД.

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Напомним, в Украине стартовала основная сессия ВНО. Тестирование начнется в 11:00, абитуриентам можно брать с собой ручки и нельзя - технику.

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Теги: ВНО, ОРДЛО, боевики, выпускники, абитуриенты
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    24.05.2019, 12:11
Оценка:  -8
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖОС !!!
КСТАТИ , КТО , ГДЕ , КОГДА НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ В МИРЕ ПРИСВОИЛ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА ЗВАНИЕ " ТЕРРОРИСТ " ?!
В ТАКОМ СЛУЧАЕ СВИНЕЙ УКРОПНЫХ МОЖНО СО СПОКОЙНОЙ СОВЕСТЬЮ НАЗВАТЬ КАРАТЕЛЯМИ , УБИВАЮЩИМИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ? ))))
WTF2wtf    24.05.2019, 12:14
Оценка:  +5
WTF2wtf
Наци ольгинское, нах пшло
Афганец    24.05.2019, 12:06
Оценка:  -3
Афганец
Во, Бигмир зажигает!
WTF2wtf    24.05.2019, 12:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
А что в этом смешного?
Об этом вчера донецкие писали, жаловались
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