В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Гройсман выполнил свое обещание и зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке.

Заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает УНН.

Вчера, 23 мая, в Верховной Раде было зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке, - подтвердила Кармелюк.

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Пресс-секретарь парламента также напомнила, что, согласно процедуре, должно быть представление Президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.

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Напомним, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст заявление об отставке в ВР. Гройсман в начале заседания напомним, что его решение уйти в отставку взвешенное и твердое. Уже сегодня заявление об отставке Владимир Гройсман направит в Верховную Раду.