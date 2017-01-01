В Николаевском горсовете прошли обыски

В департаменте отметили, что "к уголовной ответственности нужно привлекать заказчиков таких спектаклей и их пособников".

Читай также: В 120 школах Николаева полиция проводит обыски

В Николаевском городском совете 24 мая правоохранители провели обыски. Сотрудники полиции обыскивают департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий в рамках уголовного производства.

Об этом 24 мая сообщает пресс-служба департамента энергетики.

“Вы не поверите! Но у нас опять ищут схему теплоснабжения! По решению кого вы думали? Баштанского суда! Президент изменился, а методы остались! Когда в третий раз ищут один и тот же документ - это вызывает противоречия - или не там ищут, или ничего не могут найти!“ - говорится в сообщении.

Читай также: В Днепре расследуют возможные хищения городских чиновников

Уточняется, что обыски проходят с самого утра. Полиция ищет схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям. В горсовете назвали обыск “политическим заказом“. Там считают, что полиция хочет заблокировать деятельность департамента.

“Уверены, нам нечего скрывать, ведь деятельность департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий постоянно освещается местными СМИ и мы всегда открыты для комментариев“, - отмечает в ведомстве.

Как сообщалось 10 апреля, у депутата горсовета Николаева по ошибке провели обыски.