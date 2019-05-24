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До Нового года Зеленский и Ко обещают съехать с Банковой

Комментариев: 11
В Администрации президента заверили, что переезд произойдет в этом году.
Зеленский грозится до конца года найти новый офис для АП
Зеленский грозится до конца года найти новый офис для АП
president.gov.ua

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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского обрабатывает два варианта переезда с Банковой. Об этом рассказал замглавы Администрации президента Кирилл Тимошенко, передает НВ.

“Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранения. Сейчас прорабатываются два варианта переезда“, - сказал он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

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“Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать“, - заверил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис “Солидарности“.

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Теги: Зеленский, АП, Банковая, офис, президент
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Комментариев (11)
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Ira0956    24.05.2019, 16:56
Оценка:  -10
Ira0956
ООН восстала против гегемонии США и нанесла коварнейший удар в спину мирового империализма. Все страны как одна проголосовали за уход Великобритании и США с островов Чагос, что лишит американцев серьёзной морской базы.
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 17:35
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Шо, уже бухнула?
WTF2wtf    24.05.2019, 17:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
Скорее бухнуЛ.
"мужских" ников у этого многостаночного говна российского наверное все же больше
Ira0956    24.05.2019, 16:54
Оценка:  -11
Ira0956
На вооружение армии РФ могут встать ЭМИ-ракеты, выжигающие электронику врага
WTF2wtf    24.05.2019, 16:57
Оценка:  +8
WTF2wtf
Дядя Ира, похоже россияне испытывали их на твоем мозге ... выжгли нахрен, только ненависть к Украине оставили, дабы работу свою выполнял
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 16:51
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
В Ростов?
Ira0956    24.05.2019, 16:55
Оценка:  -11
Ira0956
ваше г0вно - это ваше г0вно )
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 17:26
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ну так не суй сюда свое!
hghj    24.05.2019, 17:15
Оценка:  -2
hghj
Ненависть политиканы привили обоим сторонам
hghj    24.05.2019, 17:15
Оценка:  -2
hghj
Не дождётесь!
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 17:26
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Всего дождется тот, кто ждет на 15 минут дольше.
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