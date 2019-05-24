До Нового года Зеленский и Ко обещают съехать с Банковой
Читай также: “Люди Януковича вырвали все кабели“: Шимкив рассказал о попытках переезда АП с Банковой
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского обрабатывает два варианта переезда с Банковой. Об этом рассказал замглавы Администрации президента Кирилл Тимошенко, передает НВ.
“Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранения. Сейчас прорабатываются два варианта переезда“, - сказал он.
Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.
Читай также: “Зеленский целует Коломойского“: На ворота Мариинки повесили скандальный плакат
“Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать“, - заверил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис “Солидарности“.
"мужских" ников у этого многостаночного говна российского наверное все же больше