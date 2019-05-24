До Нового года Зеленский и Ко обещают съехать с Банковой

В Администрации президента заверили, что переезд произойдет в этом году.

Зеленский грозится до конца года найти новый офис для АП president.gov.ua

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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского обрабатывает два варианта переезда с Банковой. Об этом рассказал замглавы Администрации президента Кирилл Тимошенко, передает НВ.

“Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранения. Сейчас прорабатываются два варианта переезда“, - сказал он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

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“Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать“, - заверил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис “Солидарности“.