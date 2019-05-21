Из АП в прозрачный офис: Порошенко переехал на новое место работы

В офисе своей политсилы экс-президент Украины уже провел первые переговоры.

Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис Солидарности. На новом месте работы Порошенко уже провел первую деловую встречу уже не на посту гаранта. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Экс-гарант провел первую деловую встречу facebook.com/petroporoshenko

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Первыми гостями Порошенко на новом месте работы стали американский сенатор Рональд Джонсон и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, - написал политик на своей странице.

К Порошенко приехали высокопоставленные гости facebook.com/petroporoshenko

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К слову, Порошенко не назвал темы разговора между ним и его высокопоставленными гостями.

Напомним, Порошенко снова пойдет в президенты. Бывший президент заявил, что останется в политике и пообещал оказать помощь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.