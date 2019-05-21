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Из АП в прозрачный офис: Порошенко переехал на новое место работы

Комментариев: 7
В офисе своей политсилы экс-президент Украины уже провел первые переговоры.
Порошенко переехал
Порошенко переехал
facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис Солидарности. На новом месте работы Порошенко уже провел первую деловую встречу уже не на посту гаранта. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Экс-гарант провел первую деловую встречу
Экс-гарант провел первую деловую встречу
facebook.com/petroporoshenko

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Первыми гостями Порошенко на новом месте работы стали американский сенатор Рональд Джонсон и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, - написал политик на своей странице.

К Порошенко приехали высокопоставленные гости
К Порошенко приехали высокопоставленные гости
facebook.com/petroporoshenko

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К слову, Порошенко не назвал темы разговора между ним и его высокопоставленными гостями.

Напомним, Порошенко снова пойдет в президенты. Бывший президент заявил, что останется в политике и пообещал оказать помощь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

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Теги: Солидарность, переезд, АП, Порошенко, прозрачный офис, новое место работы
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Комментариев (7)
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Sancho-s    21.05.2019, 10:50
Оценка:  -1
Sancho-s
Настоящий Президент!
Замечатель    21.05.2019, 09:57
Оценка:  -2
Замечатель
Кошмар украинского народа.
Sancho-s    21.05.2019, 10:50
Оценка:  -1
Sancho-s
Та радуйся уже...
Замечатель    21.05.2019, 10:54
Оценка:  0
Замечатель
Чему?В статье,что Порох пойдёт опять в президенты.
Carelessangel    21.05.2019, 09:56
Оценка:  -1
Carelessangel
пар ашен ка Д О Л Б О Е Б
Michael2811    21.05.2019, 10:20
Оценка:  0
Michael2811
Он Не ДОЛБО.ё.б. Он ВОР и УБИЙЦА !!! Таким место в камере !
Коляка    21.05.2019, 09:55
Оценка:  -2
Коляка
всем покуй
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