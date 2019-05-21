Из АП в прозрачный офис: Порошенко переехал на новое место работы
Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал из Администрации президента на Банковой в прозрачный офис Солидарности. На новом месте работы Порошенко уже провел первую деловую встречу уже не на посту гаранта. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
Читай также: Роспуск Рады: В БПП и Народном фронте отреагировали
Первыми гостями Порошенко на новом месте работы стали американский сенатор Рональд Джонсон и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.
Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, - написал политик на своей странице.
Читай также: Депутата от БПП забрали на "скорой" после инаугурации Зеленского
К слову, Порошенко не назвал темы разговора между ним и его высокопоставленными гостями.
Напомним, Порошенко снова пойдет в президенты. Бывший президент заявил, что останется в политике и пообещал оказать помощь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.