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Зеленский призывает политиков обратить внимание на проблемы наркозависимых

Комментариев: 2
Зеленский с женой посетили открытие спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.
Зеленский с женой посетили открытие лагеря для наркозависимых
Зеленский с женой посетили открытие лагеря для наркозависимых
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Об этом информирует пресс-служба Администрации президента.

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Известно, что лагерь обустроили в пансионате “Пролисок“ в Киевской области и Зеленский поддерживает ассоциацию и оказывает помощь ее подопечным уже на протяжении нескольких лет. 

Лагерь обустроили в пансионате “Пролисок“ в Киевской области
Лагерь обустроили в пансионате “Пролисок“ в Киевской области
president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что политики должны поддерживать, приезжать и интересоваться проблемами организаций, которые помогают зависимым людям вернуться к здоровому образу жизни. 

Президент призывает политиков обратить внимание на проблему
Президент призывает политиков обратить внимание на проблему
president.gov.ua

Чтобы побороть проблемы нарко- и алкозависимости правительство обязано, по словам Зеленского, на законодательном уровне оказывать поддержку ассоциациям, защищать молодых людей и всех украинцев от наркомании и алкоголизма. Кроме того, должен быть сформирован четкий план действий для решения таких проблем. 

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Президент поблагодарил Международную антинаркотическую организацию за работу. 

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН. Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.

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Теги: Зеленский, наркотики, алкоголь, зависимость, политики, алкоголизм, ассоциация
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Комментариев (2)
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tinkerrr    26.05.2019, 10:43
Оценка:  +1
tinkerrr
Я не понял, а че это наркозависимые вышиванки все поодягали?
Хулиганка*    26.05.2019, 11:03
Оценка:  0
Хулиганка*
наркозависимые в основном рагули, получается....
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