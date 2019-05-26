Зеленский призывает политиков обратить внимание на проблемы наркозависимых

Зеленский с женой посетили открытие спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Об этом информирует пресс-служба Администрации президента.

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Известно, что лагерь обустроили в пансионате “Пролисок“ в Киевской области и Зеленский поддерживает ассоциацию и оказывает помощь ее подопечным уже на протяжении нескольких лет.

Лагерь обустроили в пансионате “Пролисок“ в Киевской области president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что политики должны поддерживать, приезжать и интересоваться проблемами организаций, которые помогают зависимым людям вернуться к здоровому образу жизни.

Президент призывает политиков обратить внимание на проблему president.gov.ua

Чтобы побороть проблемы нарко- и алкозависимости правительство обязано, по словам Зеленского, на законодательном уровне оказывать поддержку ассоциациям, защищать молодых людей и всех украинцев от наркомании и алкоголизма. Кроме того, должен быть сформирован четкий план действий для решения таких проблем.

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Президент поблагодарил Международную антинаркотическую организацию за работу.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН. Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.