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В Киевской области 14-летний подросток утонул после последнего звонка

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Девятиклассник отмечал окончание школы со своими приятелями возле озера и употреблял алкоголь. Позже он отошел прогуляться и больше не вернулся.
Подросток отмечал последний звонок
Подросток отмечал последний звонок
npu.gov.ua

В Броварах школьник после празднования последнего звонка утонул в озере.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Известно что подростки отмечали окончание школы возле озера и употребляли алкоголь. Ученик 9-го класса отошел от компании прогуляться в лес и больше не вернулся. 

На место приехала следственно-оперативная группа. Поиском парня занимались работники ГСЧС, полиция, кинологи, национальная гвардия и общественные организации. Установлено, что парень несколько раз ходил по лесу и купался в озере. 

Ориентировки о поиске пропавшего школьника разослали в социальной сети Facebook  и абонентам мобильной связи. 

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Почти сутки парня разыскивали, а вчера, 25 мая, водолазы нашли тело утонувшего парня без признаков насильственной смерти. 

Ранее мы информировали о том, что под Запорожьем двое подростков утопились из-за яркого селфи. Дети слишком близко подошли к краю берега оросительного канала. Берег осунулся и они покатились в водоем. Двое подростков 2007 и 2006 годов рождения погибли на месте. 

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Теги: подростки, школьник, Бровары, утонул, подростки, Последний звонок
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