Рада может снять депутатскую неприкосновенность уже на этой неделе

Геращенко упомянула также о необходимости возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Рада может проголосовать за снятие неприкосновенности на этой неделе informator.ua

Верховная Рада может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности уже на этой неделе. Об этом сообщила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

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Она предлагает проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении, ведь у Рады есть такая возможность.

Кроме того, Геращенко упомянула и возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Также обязательно, чтобы мы подняли в повестке дня и проголосовали за возвращение статьи о незаконном обогащении, - подчеркнула вице-спикер.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал народных избранников не использовать трибуну Верховной Рады для собственного пиара. Зеленский уверен, что повысить уровень доверия среди украинцев нардепы смогут только при одном условии - если будут голосовать за реформаторские законы, над разработкой которых работали западные специалисты, а не портить все своими “коррупционными выходками”.