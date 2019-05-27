“Слуга народа” выберет кандидатов в депутаты по интернету

Партия должна выбрать минимум 450 человек.

Перед парламентскими выборами партия “Слуга народа” создаст официальный сайт, на котором каждый желающий сможет подать заявку. Об этом сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

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Федоров отметил, что кандидатом в депутаты от партии “Слуга народа” может стать каждый, кто чувствует в себе силы. Для этого нужно заполнить расширенную анкету и прикрепить концепции законопроектов. После этого экспертная комиссия выберет необходимое количество кандидатов.

Также представитель партии “Слуга народа” отметил, что кандидатов будут тщательно проверять.

Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, что мы будем проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами, - отметил Федоров.

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Напомним, Разумков возглавил партию “Слуга народа”. Близкий соратник президента Дмитрий Разумков возглавил партию “Слуга народа”.