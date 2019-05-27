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Очередной скандал с МАУ: в Киеве забыли посадить на борт 30 пассажиров

Комментариев: 2
Пассажиров рейса во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который улетел без них.
Часть пассажиров рейса Киев-Одесса "забыли" в аэропорту
Часть пассажиров рейса Киев-Одесса "забыли" в аэропорту
facebook.com/flyuia.ua

В аэропорту Борисполь самолет забыл 30 пассажиров и улетел без них в Одессу.

Об этом сообщила одна из пострадавших пассажиров Александра Коровник на свой странице в Facebook.

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Девушка написала, что она летела из Лондона в Одессу с пересадкой в Киеве, но у нее до Одессы добраться не получилось.

Рейс номер PS055, должен был вылететь в 19:35... Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история на миллион, автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: “Все выходим обратно, самолёт без вас улетел, - указывает Александра.

Далее возмущенные пассажиры обратились на стойку регистрации, но там о ситуации ничего не знали. Пассажирам посоветовали обратиться в представительство МАУ.

Позже информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг. 

В компании объяснили ситуацию
В компании объяснили ситуацию
скриншот

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Олег Голохвастов, генеральный директор Aerohandling, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя извинился за сложившуюся ситуацию и указал, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которой внезапно ухудшилось.

Перед пассажирами извинились
Перед пассажирами извинились
скриншот

Из-за сбоя в системе перевозчик получил информацию, что все пассажиры уже находятся на борту самолета, поэтому 30 человек не смогли улететь в Одессу. 

Позже стало известно, что части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании Киев-Одесса и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения. 

Ранее сообщалось, что МАУ отказалась возить пассажирку, избившую пассажиров на рейсе Барселона-Киев.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Одесса, авиаперелет, МАУ, авиакомпании, аэропорт Борисполь, Авиарейсы
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Комментариев (2)
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ИСток    27.05.2019, 14:21
Оценка:  0
ИСток
нельзя людей с фамилиёй Голохвостов ставить директорами компаний.. особенно в авиа перевозках.
SEMPENTY    27.05.2019, 14:20
Оценка:  0
SEMPENTY
Хороша на минуточку ошибка.... тут нужен иск на миллионы долларов...
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