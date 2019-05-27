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У Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы и “кнопкодавство”

Комментариев: 2
Представитель президента озвучил дальнейшие инициативы.
У Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы
У Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы
facebook.com/ruslan.stefanchuk

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что у Зеленского планируют наказывать депутатов за прогулы и “кнопкодавство”. Об этом Стефанчук рассказал в кулуарах украинского парламента, передает УНН.

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Стефанчук отметил, что подобные нарушения со стороны народных избранников будут наказываться законом.

Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - вопрос ответственности за "кнопкодавство", а также вопросы ответственности за прогулы, ответственности, когда депутат голосует, и есть конфликт интересов законопроекту. Наша цель - привнести европейские нормы парламентаризма в Украине, - отметил представитель президента.

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Напомним, у Зеленского рассказали, объявят ли дефолт в Украине. 28 мая у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой они решат все спорные моменты.

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Теги: Стефанчук, ВР, Зеленский, прогулы, кнопкодавство
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Комментариев (2)
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Ruspidor    27.05.2019, 14:25
Оценка:  +3
Ruspidor
Браво! Давай, дави этих гадов, Зе!
Хулиганка*    27.05.2019, 14:05
Оценка:  +4
Хулиганка*
Давно пора, тогда и дебильные законы приниматься не будут
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