У Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы и “кнопкодавство”

Представитель президента озвучил дальнейшие инициативы.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что у Зеленского планируют наказывать депутатов за прогулы и “кнопкодавство”. Об этом Стефанчук рассказал в кулуарах украинского парламента, передает УНН.

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Стефанчук отметил, что подобные нарушения со стороны народных избранников будут наказываться законом.

Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - вопрос ответственности за "кнопкодавство", а также вопросы ответственности за прогулы, ответственности, когда депутат голосует, и есть конфликт интересов законопроекту. Наша цель - привнести европейские нормы парламентаризма в Украине, - отметил представитель президента.

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Напомним, у Зеленского рассказали, объявят ли дефолт в Украине. 28 мая у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой они решат все спорные моменты.