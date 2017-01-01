У Зеленского прокомментировали назначение Баканова в СБУ

Разумков отметил, что учитывались профессиональные качества.

Дмитрий Разумков прокомментировал назначение Ивана Баканова, который является другом детства Владимира Зеленского, на топ-должность в СБУ. По его словам, Баканов - более чем достойная кандидатура, передает u-news.com.ua.

Читай также: У Зеленского показали логотип партии Слуга народа

Соратник Зеленского не понимает повышенное внимание к назначению Баканова. Разумков рассказал, что этот человек должен применить менеджерские качества и обновить систему.

Я считаю, что Иван Геннадьевич - более чем достойная кандидатура, это человек с высокими принципами и стимулами для смены сложившейся ситуации в стране и, в частности, он будет этим заниматься в Службе безопасности Украины, - отметил Разумков.

Читай также: “Слуга народа” выберет кандидатов в депутаты по интернету

Кроме того, советник президента отметил профессионализм Ивана Баканова, на который стоит обратить особое внимание, а не на его дружбу с президентом.

Он имеет достаточно глубокий профессиональный менеджерский опыт. Мы сейчас не говорим о специфических знаниях, которыми обладают сотрудники службы, но мы прекрасно понимаем, что там много людей, которые смогут стоять на защите интересов нашей страны, и являются тоже патриотами. А Баканов должен будет, наверное, перезапустить тот процесс, который сегодня имеет место быть и начать выполнять те задачи, которые перед президентом Зеленским и его командой ставило общество на выборах президента-2019, - отметил Разумков.

Напомним, у Зеленского рассказали, объявят ли дефолт в Украине. 28 мая у Владимира Зеленского состоится встреча с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой они решат все спорные моменты.