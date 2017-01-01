Селяне на Волыни перекрыли дорогу, требуя ремонта

Местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Местные жители села Седлище Любешивского района Волынской области устроили протест, требуя отремонтировать дорогу.

Об этом сообщает местное издание Новая жизнь в Facebook.

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Люди вышли на протест с плакатами – “Европейской стране – европейские дороги“, “Требуем отремонтировать нам дороги“ и другие.

Другое издание ВолыньPost ранее сообщало, что два дня подряд жители села Пневно Камень-Каширского района также перекрывали дорогу. Они требовали, чтобы власти региона отремонтировали дорогу от Седлища до Камня-Каширского.

Ранее мы сообщали о новом флешмобе “Гройсман, где дороги“. Водители начали массово выкладывают в соцсетях критическое состояние дорог в разных уголках Украины и передают приветы премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.