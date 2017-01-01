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Селяне на Волыни перекрыли дорогу, требуя ремонта

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Местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния дорог.
Люди требуют провести своевременный ремонт
Люди требуют провести своевременный ремонт
Скриншот видео

Местные жители села Седлище Любешивского района Волынской области устроили протест, требуя отремонтировать дорогу.

Об этом сообщает местное издание Новая жизнь в Facebook. 

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Люди вышли на протест с плакатами – “Европейской стране – европейские дороги“, “Требуем отремонтировать нам дороги“ и другие.

Другое издание ВолыньPost ранее сообщало, что два дня подряд жители села Пневно Камень-Каширского района также перекрывали дорогу. Они требовали, чтобы власти региона отремонтировали дорогу от Седлища до Камня-Каширского.

Ранее мы сообщали о новом флешмобе “Гройсман, где дороги“. Водители начали массово выкладывают в соцсетях критическое состояние дорог в разных уголках Украины и передают приветы премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

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Теги: дорога, протест, Волынь
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