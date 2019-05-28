Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города

Пожар был ликвидирован за 10 минут.

Никто из людей не пострадал dsns.gov.ua

Во Львове на улице Галицкой, 13, в ночь на 28 мая неизвестные подожгли помещение банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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“Сегодня ночью в 03.56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на пл. Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО “Альфа банк“, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар был ликвидирован в 04.13. По предварительной информации никто не пострадал.

Как сообщалось, 20 марта также во Львове подожгли отделение российского банка.

В ноябре 2018 ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка.