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Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города

Комментариев: 2
Пожар был ликвидирован за 10 минут.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
dsns.gov.ua

Во Львове на улице Галицкой, 13, в ночь на 28 мая неизвестные подожгли помещение банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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“Сегодня ночью в 03.56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на пл. Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО “Альфа банк“, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар был ликвидирован в 04.13. По предварительной информации никто не пострадал.

Как сообщалось, 20 марта также во Львове подожгли отделение российского банка.

В ноябре 2018 ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка.

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Теги: поджог, пожар, Львов, банк
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    28.05.2019, 09:55
Оценка:  +2
VSHIVANKA
И СРАЗУ ЛЕГЧЕ СТАЛО ЖИТЬ !!!!
ХОТЯ ЕЩЁ ДЛЯ ПОРЯДКУ ПОСКАКАТЬ НАДО БЫЛО ....
СУГС !!! )))
Кырмызы_вэ_бейаз    28.05.2019, 10:11
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
На мосту в Киеве Кличко уже поскакал...
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