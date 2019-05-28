Журналисты рассказали, как работает черный рынок стволовых клеток в Украине

По информации СМИ, в Киеве работают около 12 клиник, оказывающих услуги такого профиля.

Журналисты программы Гроши выяснили, что в Украине работает черный рынок стволовых леток. Интересно, что клетки изымаются не у самого пациента, а являются эмбриональными (“биоматериал“ после абортов).

Об сообщает программа Гроши.

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В столице действует около 12 клиник, оказывающих лечение таким методом. При этом официально они закон не нарушают, хотя морально-этический вопрос остается открытым. С другой стороны – покупка эмбриональных клеток все же осуществляется нелегально.

По словам врача, всего 10% рожениц оставляют плаценту себе, остальные 90% ее не сохраняют. Поэтому рынок “товара“ широк

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В элитных клиниках стволовые клетки используются для лечения, омоложения и косметологических процедур. Эффективность таких методов не доказана, однако стоимость высока. Например, четыре инъекции с экстрактом плаценты стоят около 5 тысяч долларов.

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