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Журналисты рассказали, как работает черный рынок стволовых клеток в Украине

Комментариев: 1
По информации СМИ, в Киеве работают около 12 клиник, оказывающих услуги такого профиля.
Месячный эмбрион человека при внематочной беременности
Месячный эмбрион человека при внематочной беременности
wikipedia.org/

Журналисты программы Гроши выяснили, что в Украине работает черный рынок стволовых леток. Интересно, что клетки изымаются не у самого пациента, а являются эмбриональными (“биоматериал“ после абортов).

Об сообщает программа Гроши.

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В столице действует около 12 клиник, оказывающих лечение таким методом. При этом официально они закон не нарушают, хотя морально-этический вопрос остается открытым. С другой стороны – покупка эмбриональных клеток все же осуществляется нелегально.

По словам врача, всего 10% рожениц оставляют плаценту себе, остальные 90% ее не сохраняют. Поэтому рынок “товара“ широк

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В элитных клиниках стволовые клетки используются для лечения, омоложения и косметологических процедур. Эффективность таких методов не доказана, однако стоимость высока. Например, четыре инъекции с экстрактом плаценты стоят около 5 тысяч долларов.

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Теги: рынок стволовых клеток, украина
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Комментариев (1)
Афганец    28.05.2019, 13:07
Оценка:  0
Афганец
При этом официально они закон не нарушают,

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