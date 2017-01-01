На Климкина подали иск в суд
Народный депутат Виктор Вовк из “Радикальной партии“ подал иск на Министра иностранных дел Павла Климкина.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.
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Известно, что истец просит суд признать противоправными действия Климкина, которые касаются предоставления Президенту письма МИД в части присвоения дипломатического ранга нардепам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.
Виктор Вовк просит суд отменить соответствующее письмо о присвоении дипломатического ранга.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.
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Ранее сообщалось, что в Соломенском районном суде города Киева 27 мая с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.
Также мы писали о том, что в Черниговской области осужденный за убийство злоумышленник скрылся из зала, пока судьи находились в совещательной комнате и скрывался от следствия.