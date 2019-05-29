"Шок, очень много работы":Зеленский описал первые дни президентства

Глава государства также заверил, что очень хочет съехать с Банковой из-за атмосферы.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что первые несколько дней после вступления в должность были для него "немного шоком" с учетом количества задач. Об этом он заявил в кулуарах Книжного арсенала в Киеве, передает AFP.

"Это был шок, много работы", - заявил Зеленский иностранному журналисту. Он добавил также, что хочет сменить теперешние кабинеты на Банковой, "огромном здании советской эпохи в центре Киева", как описывает АП издание.

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"Мне не нравится атмосфера, здание", - отметил президент. - Поэтому мы думаем, что с этим сделать". Зеленский подчеркнул, что такой шаг создаст много трудностей. Президент добавил, что на Книжном арсенале покупал несколько книг для своих детей.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского оценили вероятность отставки генпрокурора Юрия Луценко до выборов в парламент.