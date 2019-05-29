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Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир – СМИ

Комментариев: 4
СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.
Зритель позвонил и спросил почему Мосийчук пришел пьяным
Зритель позвонил и спросил почему Мосийчук пришел пьяным
кадр с видео

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии, сообщают Украинские новости.

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По информации СМИ, это заподозрили зрители, которые высказывали свое мнение в комментариях, а некоторые даже звонили в студию, чтобы об этом сказать.

Так, один мужчина позвонил и отметил: “По моему мнению Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии“. На что нардеп ему ответил: “Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть“.

Спустя минуту, Мосийчук сказал об этом звонке: “Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания (нардеп перекрестился – ред.)... Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого“.

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Ведущий передачи попросил политика высказываться с уважением к зрителям. “А у меня нет уважения?“ – спросил нардеп.

“Просто человек позвонил, сказал, вы такой-сякой. Я скажу, откуда его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все“, – сказал он.

Ранее Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии. Игорь Мосийчук утверждает, что у него были серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды Олега Ляшко.

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Теги: алкоголь, СМИ, видео, пьяный, прямая трансляция, телеканал, нардеп, Игорь Мосийчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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nfhvyt    29.05.2019, 12:10
Оценка:  +2
nfhvyt
Украинский мистер-бин ))))))
LifeStriker    29.05.2019, 12:07
Оценка:  +1
LifeStriker
А чего он не сидит в тюрьме? Его же спалили на взятке и прямо в раде показали это видео и наручники ему надели?
VSHIVANKA    29.05.2019, 12:03
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ НЕТ ПОЗВОЛЬТЕ СПРОСИТЬ ?!
ХРЯК ПОСТОЯННО СИНЯЧИЛ , ПИДЖАК В ТРУСЫ ЗАПРАВЛЯЛ И НИЧЕГО !!!
СУГС !!!
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:37
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Красава Мосийчук. "Скажите что вы обо мне думаете и Я скажу куда вам идти!"
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