Климкин купил квартиру в Киеве за три миллиона

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал покупку столичной недвижимости перед увольнением.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин приобрел себе квартиру в столице.

Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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Перед своим увольнением Климкин обновил декларацию о доходах, в которой указал новое приобретение. Он также купил себе паркоместо.

Известно, что 16 мая 2019 года министр приобрел квартиру, площадь которой составляет 108,30 кв м за 3028916 гривен у гражданина по имени Алексей Булгаков.

Парковочное место площадью 17,9 кв м обошлось министру в 132 тысячи.

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Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Павел Климкин, который написал заявление об отставке, рекомендует президенту Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Он также добавил, что Офис президента и Секретариат Кабинета Министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.

Недавно ​Народный депутат Виктор Вовк из “Радикальной партии“ подал иск на Министра иностранных дел Павла Климкина.