В Одессе военком торговал “белыми билетами” по $500

Сотрудники СБУ уверены, что чиновник работал по накатанной схеме.

Начальник одного из районных военкоматов Одесской области помогал “уклонистам”. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Удалось выяснить, что мужчина продавал “белые билеты” в среднем по 500 долларов. Сумма услуги зависела от платежеспособности призывника. Сообщником военкома стал начальник того же военкомата, который сегодня находится в отставке.

Обоих участников коррупционной схемы арестовали при выдаче очередному гражданину “оплаченного” военного билета с выводом о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Цена вопроса - 500 долларов ssu.gov.ua

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Сообщники действовали довольно осторожно. Сотрудниками СБУ был задокументирован факт вымогательства денег со стороны военкома. После этого призывник получил свое военный билет на улице Одессы при передаче денег.

На данный момент продолжается следствие.

Напомним, СБУ проведет антитеррористические учения под Запорожьем. Учения будут проводиться с введением особого режима.