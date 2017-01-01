В Киеве прошел Национальный молитвенный завтрак Украины

Мероприятие началось молитвой за Украину "Боже великий єдиний".

В Киеве 30 мая во Дворце спорта прошел Национальный молитвенный завтрак Украины. В этом году мероприятие собрало рекордное число участников.

Вели мероприятие нардепы Павел Унгурян и Оксана Билозир. Со вступительной речью выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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На завтраке присутствовали Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко, Юрий Тимошенко, Александр Турчинов, Артур Герасимов, Павел Климкин, Арсен Аваков, Анна Гопко, Андрей Садовой, Евгений Нищук, Александр Данилюк, Игорь Жданов, Юрий Бутусов, Анна Герман, патриарх Филарет и другие известные лица. Также на молитвенном завтраке были ветераны АТО.

Пресс-секретарь Тины Кароль Павел Орлов выложил в Facebook фотографию с национального молитвенного завтрака Украины с подписью “Береги Господь мою страну“. На снимке видно, в частности, Ульяну Супрун и Юлию Тимошенко.

На снимке видно, в частности, Ульяну Супрун и Юлию Тимошенко соцсети

Также народный депутат Сергей Лабазюк выложил свое фото с мероприятия вместе с патриархом Филаретом.

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“Во время молитвенного завтрака пообщался с Почетным патриархом Украинской православной церкви Филаретом. Есть у кого черпать жизненную мудрость для построения достойного будущего“, - написал политик.

Нардеп Лабазюк выложил свое фото с мероприятия вместе с патриархом Филаретом соцсети

Активист Дмитрий Тищенко поделился впечатлениями: "За веселым сорванцом и любимцем молодежи, Дзидзьо, стоит драматическая история ... Женщина, несмотря на сильные страдания не согласилась на аборт". Вероятно, Тищенко имеет в виду, что певец мог быть быть нежеланным ребенком.

На мероприятии с речью выступил Дзидзьо соцсети

Как сообщалось, в мае прошлого года в Киеве также прошел Национальный молитвенный завтрак c VIP-гостями.